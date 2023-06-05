Лето возвращается! Во вторник будет солнечно, воздух прогреется до +24 градусов

Ожидается сухая и солнечная погода, облаков будет немного. Будет дуть слабый юго-западный ветер.

Минимальная температура воздуха в ночь на вторник составит +3..+9 градусов, на побережье местами +11 градусов.

Во вторник в Риге будет солнечно, без осадков. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригородах до +5..+8 градусов. Днем потеплеет до +23..+24 градусов.