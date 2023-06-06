Вторник будет солнечным и теплым

Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +21...+24 градусов, на побережье - до +16...+20 градусов.

В Риге также ожидается солнечная погода со слабым ветром, а воздух прогреется до +24 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в лесах сохраняется высокая пожароопасность, местами в западных и центральных регионах страны - очень высокая, поэтому действует предупреждение оранжевого уровня.

Галерея: Теплая погода в Латвии