Вторник будет солнечным и теплым

Во вторник, 6 июня, в Латвии будет солнечно, без осадков, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +21...+24 градусов, на побережье - до +16...+20 градусов.
В Риге также ожидается солнечная погода со слабым ветром, а воздух прогреется до +24 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в лесах сохраняется высокая пожароопасность, местами в западных и центральных регионах страны - очень высокая, поэтому действует предупреждение оранжевого уровня.
Галерея: Теплая погода в Латвии
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