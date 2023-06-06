В среду воздух прогреется до +26 градусов

Синоптики прогнозируют, что сохранится сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

В Риге будет светить солнце, ожидается умеренный северный ветер, максимальная температура воздуха составит от +17 градусов на берегу моря до +23 градусов на юге города.

В лесах сохраняется высокая пожароопасность, местами в западной и центральной частях страны она очень высокая, поэтому в силе предупреждение оранжевого уровня.

Из-за высокого ультрафиолетового излучения загорать желательно только с утра или ближе к вечеру. Больше всего нужно защищаться от солнца в период с 12 до 15 часов.