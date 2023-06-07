Синоптики сделали прогноз на ближайшие дни: на выходных похолодает

Во второй половине недели, а также на следующей неделе усилится засуха и повысится пожароопасность, погода будет преимущественно солнечной.

В четверг, 8 июня, температура воздуха поднимется до +23..+28 градусов, лишь местами на побережье она не превысит +20 градусов.

В пятницу с северным, северо-восточным ветром начнет поступать более прохладный воздух, а максимальная температура в выходные составит +17..+23 градуса. В ночь на субботу и воскресенье в некоторых местах Видземе и Латгале столбики термометров опустятся до +2..+4 градусов.

На следующей неделе температура воздуха снова повысится, в середине недели она может достигать +28 градусов.

Уже сообщалось, что засуха в Латвии, вероятно, уничтожит большую часть ожидаемого урожая, а пожароопасность в лесах может стать экстремально высокой. Засуха также увеличивает вероятность того, что этим летом будут побиты рекорды жары.