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Четверг станет самым жарким днем с августа прошлого года

rus.tvnet.lv/LETA
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Фонтан в жаркую погоду
Фонтан в жаркую погоду Фото: Ieva Lūka / LETA

Максимальная температура воздуха в четверг в Латвии составит +23...+28 градусов, местами на побережье - всего до +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Таким образом, ожидается самый теплый день с августа прошлого года. Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), до сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в стране в этом году, составила +26,3 градуса 25 мая в Даугавпилсе, сообщает агентство LETA.

Будет по-прежнему сухо и солнечно, ожидаются лишь небольшие облака. Будет дуть ветер переменчивого направления.

В Риге сохранится солнечная погода и будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +26...+27 градусов, чуть прохладнее будет на севере столицы - вблизи Рижского залива.

В лесах сохраняется высокая пожароопасность, местами в западной и центральной частях страны она очень высокая, в связи с чем в силе предупреждение оранжевого уровня.

Из-за высокого ультрафиолетового излучения необходимо соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего нужно защищаться от солнца в период с 12 до 15 часов.

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