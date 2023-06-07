Четверг станет самым жарким днем с августа прошлого года

Максимальная температура воздуха в четверг в Латвии составит +23...+28 градусов, местами на побережье - всего до +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Таким образом, ожидается самый теплый день с августа прошлого года. Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), до сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в стране в этом году, составила +26,3 градуса 25 мая в Даугавпилсе, сообщает агентство LETA.
Будет по-прежнему сухо и солнечно, ожидаются лишь небольшие облака. Будет дуть ветер переменчивого направления.
В Риге сохранится солнечная погода и будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +26...+27 градусов, чуть прохладнее будет на севере столицы - вблизи Рижского залива.
В лесах сохраняется высокая пожароопасность, местами в западной и центральной частях страны она очень высокая, в связи с чем в силе предупреждение оранжевого уровня.
Из-за высокого ультрафиолетового излучения необходимо соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего нужно защищаться от солнца в период с 12 до 15 часов.
Галерея: Лето в Латвии
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