В четверг ожидается солнечная и жаркая погода

В четверг, 8 июня, температура воздуха в Латвии поднимется до +23...+28 градусов, местами на побережье - до +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая облачность, без осадков, со слабым ветром переменного направления.
Минимальная температура воздуха ночью составит +4...+12 градусов.
В Риге ожидается сухая и солнечная погода со слабым ветром. Температура воздуха ночью опустится до +12 градусов, в пригородах - до +7...+10 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, на севере столицы - до +22 градусов.
Галерея: Лето в Латвии
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