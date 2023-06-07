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В четверг ожидается солнечная и жаркая погода

rus.tvnet.lv/LETA
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Фонтан в жаркую погоду
Фонтан в жаркую погоду Фото: Ieva Lūka / LETA

В четверг, 8 июня, температура воздуха в Латвии поднимется до +23...+28 градусов, местами на побережье - до +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность, без осадков, со слабым ветром переменного направления.

Минимальная температура воздуха ночью составит +4...+12 градусов.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода со слабым ветром. Температура воздуха ночью опустится до +12 градусов, в пригородах - до +7...+10 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, на севере столицы - до +22 градусов.

Галерея: Лето в Латвии

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