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В пятницу станет прохладнее, на востоке возможен дождь

rus.tvnet.lv/LETA
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Птицы летом. Иллюстративное фото.
Птицы летом. Иллюстративное фото. Фото: Jonas Walzberg/dpa/picture-alliance

В пятницу во второй половине дня температура воздуха в Латвии будет на несколько градусов ниже, чем в четверг, а ветер усилится, прогнозируют синоптики.

Ожидается малооблачная и солнечная погода. Ночью местами на востоке Латвии возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью понизится до +7...+14 градусов, днем повысится до +16...+21 градуса, местами на юге страны - до +23 градусов.

Скорость северного, северо-восточного ветра порывами будет достигать 8-13 метров в секунду.

В Риге сохранится сухая и солнечная погода, северный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит +13 градусов, днем будет +19 градусов.

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