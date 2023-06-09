Синоптики рассказали о погоде на субботу

Будет дуть северо-восточный ветер от слабого до умеренного, днем его скорость в порывах достигнет 8-13 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +3 градусов в отдельных районах Видземе до +12 градусов на Курземском побережье Рижского залива. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса.

В Риге в субботу осадков не ожидается, сохранится преимущественно ясная погода. Будет дуть северо-восточный ветер от слабого до умеренного, днем его сменит северный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит примерно +10 градусов, днем - не выше +20 градусов.

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