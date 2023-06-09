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В субботу воздух прогреется до +21 градуса

rus.tvnet.lv/LETA
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Люди на пляже в Вецаки
Люди на пляже в Вецаки Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу днем температура воздуха в Латвии повысится до +16...+21 градуса, прогнозируют синоптики.

В Курземе ожидается преимущественно ясная погода, в других районах образуются небольшие губчатые облака, которые не принесут осадков.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.

В столице ожидается солнечный и сухой день, будет дуть умеренный северо-восточный ветер, воздух прогреется до +20 градусов, однако на севере города у Рижского залива и в Юрмале температура воздуха не превысит +17 градусов.

В лесах сохраняется высокая пожароопасность, в западной и центральной частях страны - в том числе в Риге - она очень высокая, поэтому в силе предупреждение оранжевого уровня.

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