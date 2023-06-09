В субботу воздух прогреется до +21 градуса

В субботу днем температура воздуха в Латвии повысится до +16...+21 градуса, прогнозируют синоптики.
В Курземе ожидается преимущественно ясная погода, в других районах образуются небольшие губчатые облака, которые не принесут осадков.
Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.
В столице ожидается солнечный и сухой день, будет дуть умеренный северо-восточный ветер, воздух прогреется до +20 градусов, однако на севере города у Рижского залива и в Юрмале температура воздуха не превысит +17 градусов.
В лесах сохраняется высокая пожароопасность, в западной и центральной частях страны - в том числе в Риге - она очень высокая, поэтому в силе предупреждение оранжевого уровня.
Галерея: Цветы и лето
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