Вс, 11.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Сухо и солнечно: в воскресенье воздух прогреется до +22 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Лес и море возле Царникавы
Лес и море возле Царникавы Фото: Zane Bitere/LETA

В воскресенье в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха повысится до +17...+22 градусов. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, сообщает агентство LETA.

В Риге сохранится сухая и максимально солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, который сменит направление на северное, воздух прогреется до +21...+22 градусов, на севере страны температура не превысит +19 градусов.

В лесах сохраняется высокая пожароопасность, в западной и центральной частях страны - в том числе в Риге - она очень высокая, поэтому в силе предупреждение оранжевого уровня.

Из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения нужно соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего от солнца нужно защищаться в период с 12 до 15 часов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх