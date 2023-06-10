Сухо и солнечно: в воскресенье воздух прогреется до +22 градусов

Температура воздуха повысится до +17...+22 градусов. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, сообщает агентство LETA.

В Риге сохранится сухая и максимально солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, который сменит направление на северное, воздух прогреется до +21...+22 градусов, на севере страны температура не превысит +19 градусов.

В лесах сохраняется высокая пожароопасность, в западной и центральной частях страны - в том числе в Риге - она очень высокая, поэтому в силе предупреждение оранжевого уровня.

Из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения нужно соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего от солнца нужно защищаться в период с 12 до 15 часов.