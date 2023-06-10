В воскресенье погода останется сухой и солнечной

В Риге в воскресенье также не ожидается изменений в погоде - продолжится засуха и весь день будет светить солнце. Слабый восточный ветер днем сменится умеренным северным ветром. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, местами в пригороде - до +6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +21...+22 градусов, но на севере города температура не превысит +19 градусов.