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В воскресенье погода останется сухой и солнечной

rus.tvnet.lv/LETA
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Лес и море возле Царникавы
Лес и море возле Царникавы Фото: Zane Bitere/LETA

В воскресенье в Латвии продолжится период сухой и солнечной погоды, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно ясным. Вероятность осадков близка к нулю. Ожидается слабый восточный, северо-восточный ветер.

Минимальная температура воздуха к исходу ночи составит +2...+9 градусов, на побережье Курземе достигнет +12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +17...+22 градусов.

В Риге в воскресенье также не ожидается изменений в погоде - продолжится засуха и весь день будет светить солнце. Слабый восточный ветер днем сменится умеренным северным ветром. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, местами в пригороде - до +6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +21...+22 градусов, но на севере города температура не превысит +19 градусов.

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