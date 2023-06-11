До +30 градусов! Синоптики сделали прогноз на следующую неделю

Ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, однако с середины недели вырастет вероятность осадков, наибольшие шансы дождаться дождя - на юге Курземе, сообщает агентство LETA.

Будет дуть главным образом восточный ветер, на побережье днем ожидается морской бриз - ветер будет дуть со стороны воды.

В начале недели температура воздуха еще не будет превышать +25 градусов, а по ночам столбик термометра будет опускаться до +5 градусов, в ночь на понедельник местами похолодает до +2 градусов. Ожидается, что

затем станет жарче, и в конце недели температура воздуха может повыситься до +30 градусов, прохладнее будет на побережье.

Засуха усилится, вырастет пожароопасность в лесах и на болотах. Отметим, что она высокая и сейчас, а в западной и центральной частях страны - очень высокая. В силе предупреждение оранжевого уровня о риске пожаров.