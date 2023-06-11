Новая неделя начнется с холодной ночи и теплого и солнечного дня

Небо будет преимущественно ясным. Ночью ожидается слабый ветер, днем - восточный от слабого до умеренного, на побережье ветер будет дуть с моря.

Минимальная температура воздуха в ночь на понедельник составит +2...+8 градусов, на побережье до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+24 градусов, но местами на побережье его температура не превысит +18 градусов.

Минимальная температура воздуха в ночь на понедельник составит +2...+8 градусов, на побережье до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+24 градусов, но местами на побережье его температура не превысит +18 градусов.

В Риге в понедельник весь день ожидается солнечная погода. Будет дуть слабый восточный ветер, днем также ожидается умеренный морской бриз. Температура воздуха на рассвете понизится до +11 градусов, днем повысится до +23 градусов, однако у моря будет не выше +20 градусов.

Галерея: Рододендроны и пионы в Ботаническом саду