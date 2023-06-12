Жара не отступает: о погоде во вторник

Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Будет дуть слабый, в основном восточный ветер, на побережье - умеренный морской бриз, сообщает агентство LETA.

В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода, во второй половине дня ожидается слабый или умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит около +20 градусов на побережье Рижского залива до +24 градусов в восточной и южной частях города.

В лесах сохраняется высокая пожароопасность, в западной и центральной частях страны - в том числе в Риге - она очень высокая, поэтому в силе предупреждение оранжевого уровня.

Из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения нужно соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего от солнца нужно защищаться в период с 12 до 15 часов.