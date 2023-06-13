В начале июня было побито пять рекордов холода

В июне было побито пять рекордов холода, в том числе рекорд минимальной температуры воздуха 2 и 3 июня. В Стенде в ночь на 2 июня столбик термометра опустился до -2,4 градуса, а самая высокая температура декады составила +27,3 градуса 8 июня в Даугавпилсе.

Из-за сухой и ясной погоды была большая разница между суточной максимальной и минимальной температурой. 7 июня разница температур в Руцаве достигала 22 градусов - с +2,7 градуса на восходе солнца до +24,7 градуса днем.

Осадков в первой декаде июня выпало всего 21% от нормы.

В первые три месяца этого года осадков выпало больше обычного, но с апреля началась засуха, которая сильнее всего влияет на западные и центральные региона страны.