Видео ⟩ В Марупе пыльный вихрь унес батут

Во вторник, 13 июня, в Марупе был зафиксирован очередной пыльный вихрь, который называют также пыльным дьяволом. На этот раз "жертвой" стал какой-то батут. Такое видео в Twitter опубликовал метеоролог Том Брицис.
Kārtējais šī gada putekļu viesulis. Šoreiz no pagalma izrauj un pa gaisu aizlidina batutu. pic.twitter.com/Mo6RtLEPp2— Toms Bricis (@boms_tricis) June 13, 2023
"Очередной пыльный вихрь в этом году. На этот раз из двора вырвал и по воздуху унес батут", - делясь видео одного из жителей Марупе, в Twitter написал Брицис.
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