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Видео ⟩ В Марупе пыльный вихрь унес батут

rus.tvnet.lv
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video/ Toms Bricis

Во вторник, 13 июня, в Марупе был зафиксирован очередной пыльный вихрь, который называют также пыльным дьяволом. На этот раз "жертвой" стал какой-то батут. Такое видео в Twitter опубликовал метеоролог Том Брицис. 

"Очередной пыльный вихрь в этом году. На этот раз из двора вырвал и по воздуху унес батут", - делясь видео одного из жителей Марупе, в Twitter написал Брицис.

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