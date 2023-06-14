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В выходные дни в Латвии возможны дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождливая погода
Дождливая погода Фото: Shutterstock

В предстоящие выходные во многих регионах Латвии ожидаются дожди, местами возможны грозовые ливни, свидетельствуют прогнозы Global Forecast System.

Прогнозы синоптиков по-прежнему изменчивы, и есть вероятность, что кратковременный дождь пройдет только в отдельных местах, а в остальных регионах усилится засуха.

В пятницу, 16 июня, кратковременный дождь возможен в основном в Курземе и Земгале, а в последующие дни - на остальной территории страны, при этом местами сильный.

Ночи станут теплее, и температура не опустится ниже +10 градусов, а в отдельные ночи будет выше +15 градусов. Дневная температура будет зависеть от облачности и не превысит +20 градусов во время дождя.

На Янов день ожидается меньше осадков, а погода будет преимущественно теплой, возможна жара.

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