В выходные дни в Латвии возможны дожди

Прогнозы синоптиков по-прежнему изменчивы, и есть вероятность, что кратковременный дождь пройдет только в отдельных местах, а в остальных регионах усилится засуха.

В пятницу, 16 июня, кратковременный дождь возможен в основном в Курземе и Земгале, а в последующие дни - на остальной территории страны, при этом местами сильный.

Ночи станут теплее, и температура не опустится ниже +10 градусов, а в отдельные ночи будет выше +15 градусов. Дневная температура будет зависеть от облачности и не превысит +20 градусов во время дождя.

На Янов день ожидается меньше осадков, а погода будет преимущественно теплой, возможна жара.

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