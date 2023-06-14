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Синоптик выступила с прогнозом, какую погоду ждать на Лиго

rus.tvnet.lv
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Венок из дубовых листьев
Венок из дубовых листьев Фото: Ieva Čīka/LETA

На Лиго, возможно, будет прохладнее, заявила в интервью передаче "900 секунд" руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя.

Не исключено, что местами в Латвию к праздникам могут прийти дожди, однако пока что прогнозы еще изменчивы.

Круминя прогнозирует: "Стабильный антициклон в конце этой недели немного потеряет силу, поэтому в период Лиго могут прийти дождевые тучи. Соответственный период может быть и более прохладным, с более высокой вероятностью дождя".

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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