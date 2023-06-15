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В пятницу будет жарко, возможны грозы

rus.tvnet.lv/LETA
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Лиепайский пляж. Иллюстративное фото
Лиепайский пляж. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В пятницу, 16 июня, в Латвии сохранится жаркая погода, местами возможны кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Ночью осадки ожидаются в Южно-Курземском крае, а днем и в других регионах страны, в основном в Курземе и Земгале.

Местами возможны грозы и ливни с порывистым ветром.

Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+17 градусов, днем - до +25...+29 градусов, на побережье - до +21...+25 градусов.

В Риге вероятность осадков в пятницу невелика. Ночная температура составит до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +28 градусов, у моря будет на несколько градусов прохладнее.

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