В пятницу будет жарко, возможны грозы

В пятницу, 16 июня, в Латвии сохранится жаркая погода, местами возможны кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Ночью осадки ожидаются в Южно-Курземском крае, а днем и в других регионах страны, в основном в Курземе и Земгале.
Местами возможны грозы и ливни с порывистым ветром.
Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+17 градусов, днем - до +25...+29 градусов, на побережье - до +21...+25 градусов.
В Риге вероятность осадков в пятницу невелика. Ночная температура составит до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +28 градусов, у моря будет на несколько градусов прохладнее.
Галерея: Лето в Латвии
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