В пятницу будет жарко, возможны грозы

Ночью осадки ожидаются в Южно-Курземском крае, а днем и в других регионах страны, в основном в Курземе и Земгале.

Местами возможны грозы и ливни с порывистым ветром.

Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+17 градусов, днем - до +25...+29 градусов, на побережье - до +21...+25 градусов.

В Риге вероятность осадков в пятницу невелика. Ночная температура составит до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +28 градусов, у моря будет на несколько градусов прохладнее.

Галерея: Лето в Латвии