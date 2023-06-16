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Синоптики сделали прогноз на следующую неделю: какая погода ожидается на Лиго?

rus.tvnet.lv/LETA
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Девушка в венке из цветов
Девушка в венке из цветов Фото: Zane Bitere/LETA

В предстоящие выходные и на следующей неделе в Латвии ожидается теплая погода с дождями, местами пройдут грозы с ливнями, прогнозируют синоптики.

В субботу дождь в основном пройдет в Курземе, но кратковременные дожди и грозы возможны и в других регионах страны. Температура воздуха ночью будет выше +10 градусов, а днем в Видземе и Латгале - до +29 градусов.

На востоке страны жаркая погода сохранится и в воскресенье, а на западе и в центральных регионах страны под влиянием дождей температура не превысит +20 градусов.

В начале следующей недели вероятность дождя увеличится и на востоке страны. Ночная температура составит +12...+17 градусов, днем - до +20...+28 градусов.

Согласно текущим прогнозам Global Forecast System,

на Янов день в Латвии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами.

Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов, на побережье будет немного прохладнее, а ночная температура составит +9...+14 градусов.

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