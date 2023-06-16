В субботу будет облачно, но тепло; местами возможны дожди

В субботу в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, более солнечным день будет на восток страны, прогнозируют синоптики.
Местами - главным образом в Курземе - пройдут дожди, сообщает агентство LETA.
При слабом ветре максимальная температура воздуха составит от +16...+21 градуса в Курземе до +28 градусов местами в Видземе и Латгале.
В Риге ожидается облачный день, без значительных осадков и со слабым ветром. Воздух прогреется до +26 градусов, немного прохладнее будет у моря.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в лесах сохраняется повышенная пожароопасность, в западной и центральной частях страны - в том числе в Риге - она очень высокая, в связи с чем в силе предупреждение оранжевого уровня.
В центральных и восточных районах в силе и желтое предупреждение о сильной жаре.
Галерея: Летний дождь в Риге
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