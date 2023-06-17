В воскресенье в Латвии пройдут дожди

Синоптики прогнозируют, что ночью дождь ожидается во многих местах в Курземе, а в остальной части страны дождь будет кратковременным. При слабом ветре температура воздуха понизится до +14..+20 градусов.

Максимальная температура воздуха днем составит от +17 градусов местами на западном побережье Курземе до +29 градусов в Латгале. Будет дуть слабый ветер, во время грозы - порывистый. Грозовые тучи могут образовываться во всех регионах страны.

В Риге в воскресенье местами возможен дождь, между тучами выглянет солнце. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ранним утром будет колебаться в районе +20 градусов, днем повысится до +25 градусов.

Галерея: Дождь в Латвии