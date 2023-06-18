Какая погода ожидается на Лиго? Прогнозируют синоптики

Согласно текущим прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на Лиго и в Янов день дожди и грозы ожидаются только местами, в основном на востоке страны.
В первой половине следующей недели ожидается переменная облачность. Сохранится влияние циклона, и время от времени ожидаются осадки, также возможны грозы.
Однако лишь в некоторых районах дожди смогут смягчить затянувшуюся засуху.
По ночам температура воздуха составит +13...+18 градусов, а днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, на востоке - до +27...+29 градусов. На побережье температура будет на несколько градусов ниже.
Хотя местами ожидаются осадки, на большей части территории Латвии пожароопасность останется высокой, поэтому синоптики призывают проявлять особую осторожность при выезде на природу.
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