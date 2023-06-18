Какая погода ожидается на Лиго? Прогнозируют синоптики

В первой половине следующей недели ожидается переменная облачность. Сохранится влияние циклона, и время от времени ожидаются осадки, также возможны грозы.

Однако лишь в некоторых районах дожди смогут смягчить затянувшуюся засуху.

По ночам температура воздуха составит +13...+18 градусов, а днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, на востоке - до +27...+29 градусов. На побережье температура будет на несколько градусов ниже.

Хотя местами ожидаются осадки, на большей части территории Латвии пожароопасность останется высокой, поэтому синоптики призывают проявлять особую осторожность при выезде на природу.