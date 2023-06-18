Синоптики рассказали о погоде на понедельник

В ночь на понедельник дожди ожидаются местами в Курземе, возможна также гроза.

При слабом ветре ночью в некоторых районах образуется туман. Температура опустится до +16...+20 градусов, а в западных районах - до +12...+17 градусов.

В понедельник будет облачно, временами выглянет солнце. Местами, в основном в западных и центральных районах, ожидаются дожди и грозы.

Сохранится слабый ветер, днем воздух прогреется до +26...+29 градусов. В Курземе температура воздуха будет несколько ниже - от +21 до +26 градусов, в прибрежных районах +16...+21 градус.

Ночью в Риге будет облачно, но значительных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +17...+19 градусов. День в столице пройдет без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит +27...+29 градусов.

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