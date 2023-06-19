Дождь на Лиго будет - но только местами

На этой неделе больше всего осадков выпадет в западной и центральной частях страны, местами возможны грозы. Ночи будут теплыми, а днем температура составит +25...+29 градусов.

В среду во многих регионах ожидаются дожди с грозами, в четверг дождливо в основном будет на востоке Латвии. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +24...+30 градусов, лишь на побережье будет прохладнее - +18...+23 градуса.

Согласно текущим прогнозам, в праздничные выходные наибольшая вероятность дождя будет на востоке страны, а в других регионах осадков не ожидается. Ночи будут теплыми, а днем по мере продвижения более прохладных воздушных масс температура не превысит +22...+27 градусов.