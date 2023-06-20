Во вторник жара продолжится, ожидается гроза

В течение дня ожидается переменная облачность, более солнечно будет в восточной части страны.

Дождь в основном ожидается в западных и центральных районах, местами возможны грозы. Преимущественно слабый в течение дня ветер во время грозы может усилиться и стать порывистым.

Воздух прогреется до +24...+29 градусов, но местами на побережье Курземе столбики термометров не превысят +19...+23 градусов.

В Риге солнечная погода будет чередоваться с пасмурной, в утренние часы также ожидается дождь. Ветер - слабый, воздух прогреется до +27...+28 градусов.

В середине и во второй половине дня, когда небо прояснится,

УФ-индекс будет от среднего до высокого, поэтому не рекомендуется длительное пребывание под прямыми солнечными лучами.

Галерея: погода в Латвии