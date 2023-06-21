В среду воздух прогреется до +31 градуса

Температура воздуха повысится до +27...+31 градуса, в прибрежных районах - до +21...+26 градусов.

В Риге будет малооблачно, без осадков, воздух прогреется до +30 градусов.

Кроме того, сегодня, 21 июня, в Латвии отмечается летнее солнцестояние, когда наступают самый длинный день и самая короткая ночь в году.

В день летнего солнцестояния солнце находится на максимальном расстоянии к северу от небесного экватора, и в северном полушарии Земли начинается астрономическое лето.

Продолжительность самого длинного дня в году варьируется от 17 часов 33 минут на юге Аугшдаугавского края до 18 часов 12 минут на севере Валмиерского края, а самая короткая ночь составит 5 часов 48 минут в самой северной точке Валмиерского края и 6 часов 27 минут в самой южной точке Аугшдаугавского края.

В честь летнего солнцестояния сегодня по всей Латвии пройдут различные мероприятия и концерты.

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