В ночь на пятницу местами ожидается очень сильный дождь

В ночь на четверг небо постепенно затянет облаками, с запада в Латвию придет зона осадков, которая принесет дожди в западные и центральные районы, местами очень сильные, также ожидаются грозы и даже град. При слабом ветре местами на западе ночью и в утренние часы туман ухудшит видимость. Ночь будет теплой, температура воздуха составит +16...+20 градусов.

В Риге в ночь на четверг будет много облаков, но осадки ожидаются только начиная с утра, при этом дождь может сопровождаться грозой. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +19...+20 градусов.

В четверг ожидается переменная облачность, дожди пройдут преимущественно в центральных и восточных районах, местами сильные, возможно, даже очень сильные. Дождь будет сопровождаться грозой и градом, и хотя ветер будет слабым, во время грозы он станет порывистым. Температура воздуха составит +22...+27 градусов, на побережье - до +18...+21 градуса.

В столице в первой половине дня еще ожидаются дожди и грозы, но после обеда небо прояснится. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +24...+25 градусов.