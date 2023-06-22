В четверг местами ожидаются ливни

В четверг в Латвии возможны ливни, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ожидается переменная облачность, дожди пройдут в основном в центральных и восточных регионах страны, местами сильные.
Ливни могут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. Температура воздуха составит +22...+27 градусов, на побережье +18...+21 градус.
В столице в первой половине дня ожидаются дожди и грозы, во второй половине дня прояснится. Температура воздуха составит +24...+25 градусов.
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