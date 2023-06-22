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В четверг местами ожидаются ливни

rus.tvnet.lv/LETA
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Женщина во время дождя. Иллюстративное фото.
Женщина во время дождя. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг в Латвии возможны ливни, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ожидается переменная облачность, дожди пройдут в основном в центральных и восточных регионах страны, местами сильные.

Ливни могут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. Температура воздуха составит +22...+27 градусов, на побережье +18...+21 градус.

В столице в первой половине дня ожидаются дожди и грозы, во второй половине дня прояснится. Температура воздуха составит +24...+25 градусов.

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