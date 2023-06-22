Самая короткая ночь в Латвии стала еще и самой теплой

Прошедшая ночь была первой тропической ночью этим летом, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Риге температура воздуха держалась около +20 градусов и понизилась только в утренние часы, когда начался дождь.
Как сообщалось, в четверг в Латвии пройдут дожди, местами сильные. Ливни могут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром.
Температура воздуха составит +22...+27 градусов, на побережье +18...+21 градус.
В столице в первой половине дня ожидаются дожди и грозы, во второй половине дня прояснится. Температура воздуха составит +24...+25 градусов.
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