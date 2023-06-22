Чт, 22.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Самая короткая ночь в Латвии стала еще и самой теплой

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Раннее летнее утро.
Раннее летнее утро. Фото: Edijs Pālens/LETA

Прошедшая ночь была первой тропической ночью этим летом, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Риге температура воздуха держалась около +20 градусов и понизилась только в утренние часы, когда начался дождь.

Как сообщалось, в четверг в Латвии пройдут дожди, местами сильные. Ливни могут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром.

Температура воздуха составит +22...+27 градусов, на побережье +18...+21 градус.

В столице в первой половине дня ожидаются дожди и грозы, во второй половине дня прояснится. Температура воздуха составит +24...+25 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх