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До вечера в силе желтое предупреждение о ливнях

rus.tvnet.lv/LETA
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Гроза. Иллюстративное фото
Гроза. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В центральных и восточных регионах Латвии до первой половины ночи ожидаются сильные дожди, во время которых может выпасть от 10 до 19 миллиметров осадков, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Местами ливни будут сопровождаться грозами, градом и сильными порывами ветра, в связи с чем до 21:00 объявлено желтое предупреждение.

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что такие погодные условия не подходят для активного отдыха на природе, а движение на дорогах может быть затруднено из-за ухудшения видимости и аквапланирования.

Если гидрометеорологические условия представляют опасность для здоровья и жизни людей, коммуникаций или движения общественного транспорта, следует звонить по единому телефону экстренной помощи 112.

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