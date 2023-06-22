До вечера в силе желтое предупреждение о ливнях

В центральных и восточных регионах Латвии до первой половины ночи ожидаются сильные дожди, во время которых может выпасть от 10 до 19 миллиметров осадков, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Местами ливни будут сопровождаться грозами, градом и сильными порывами ветра, в связи с чем до 21:00 объявлено желтое предупреждение.
Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что такие погодные условия не подходят для активного отдыха на природе, а движение на дорогах может быть затруднено из-за ухудшения видимости и аквапланирования.
Если гидрометеорологические условия представляют опасность для здоровья и жизни людей, коммуникаций или движения общественного транспорта, следует звонить по единому телефону экстренной помощи 112.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!