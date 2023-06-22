Синоптики: на Лиго будет тепло, без существенных осадков

Ночная температура воздуха в предстоящие выходные составит +13...+17 градусов, но днем по мере поступления более холодного воздуха не превысит +22...+27 градусов, в прибрежных регионах будет на несколько градусов ниже.

Прогнозы после праздников различаются, но наиболее вероятно, что местами пройдут дожди и станет немного прохладнее - столбики термометров во многих регионах могут опуститься ниже +25 градусов.