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Синоптики: на Лиго будет тепло, без существенных осадков

rus.tvnet.lv/LETA
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Лиго. Иллюстративное фото.
Лиго. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

Лиго и Янов день будут теплыми, без существенных осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночная температура воздуха в предстоящие выходные составит +13...+17 градусов, но днем по мере поступления более холодного воздуха не превысит +22...+27 градусов, в прибрежных регионах будет на несколько градусов ниже.

Прогнозы после праздников различаются, но наиболее вероятно, что местами пройдут дожди и станет немного прохладнее - столбики термометров во многих регионах могут опуститься ниже +25 градусов.

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