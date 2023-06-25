Фото ⟩ В воскресенье ожидается пасмурная погода, местами дожди

До обеда облаков будет немного, однако во второй половине дня станет более пасмурно, местами ожидаются кратковременные дожди, в западных и центральных районах также возможны сильные грозы.

Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы его скорость в порывах достигнет 15 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах +20...+25 градусов.

Šodien vietām īslaicīgs lietus, centrālajos un rietumu rajonos arī stipras pērkona lietusgāzes. Lēns līdz mērens ZR/Z vējš, negaisa laikā brāzmās līdz 15 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra +20...+25°. pic.twitter.com/peHf2n8MAQ — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 25, 2023

В Риге днем сохранится переменная облачность, однако во второй половине дня облачность усилится и ожидается кратковременный дождь, возможна также гроза. Ветер - северо-западный, северный от слабый до умеренного, воздух прогреется до +22...+24 градусов.