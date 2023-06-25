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Фото ⟩ В воскресенье ожидается пасмурная погода, местами дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Риге.
Дождь в Риге. Фото: Paula Čurkste / LETA

Сегодня в Латвии постепенно увеличится облачность, местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

До обеда облаков будет немного, однако во второй половине дня станет более пасмурно, местами ожидаются кратковременные дожди, в западных и центральных районах также возможны сильные грозы.

Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы его скорость в порывах достигнет 15 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах +20...+25 градусов.

В Риге днем сохранится переменная облачность, однако во второй половине дня облачность усилится и ожидается кратковременный дождь, возможна также гроза. Ветер - северо-западный, северный от слабый до умеренного, воздух прогреется до +22...+24 градусов.

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