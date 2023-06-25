Фото ⟩ Новая неделя будет холоднее, ожидаются дождливые дни

На предстоящей неделе облачность продолжить чередоваться с солнечной погодой, а также будет больше дождливых дней. В ночь на понедельник местами, а днем уже во многих районах страны пройдут дожди, в том числе с сильными грозами, аналогичные погодные условия сохранятся и во вторник.

В среду также время от времени будет идти дождь, но вероятность гроз сократится. Ветер ожидается преимущественно слабый, поэтому ночью в некоторых районах образуется туман, но днем во время грозы ветер усилится.

Температура воздуха по ночам ожидается в пределах +11...+16 градусов, в среду будет на пару градусов теплее. Днем столбик термометра не поднимется выше +25 градусов.

И во второй половине недели осадки по-прежнему ожидаются каждый день хотя бы в отдельных регионах Латвии. Воздух снова станет теплее, в отдельные дни столбики термометров могут преодолеть отметку +27 градусов. Такая погода сохранится до конца недели.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии напоминает, что во многих частях страны по-прежнему остается повышенной пожароопасность, поэтому следует проявлять крайнюю осторожность при использовании огня на природе.