Фото ⟩ В понедельник Латвию ждут проливные дожди

Ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, также возможна гроза. Благодаря слабому ветру в некоторых районах сформируется туман. Температура воздуха понизится до +11...+16 градусов.

В Риге ночью ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер - слабый, температура воздуха в пределах +14...+16 градусов.

26.06.

🌙Vietām īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Atsevišķos raj. migla. Lēns vējš 1-5 m/s. G.t. +11…+16°.



🌦️ Daudzviet īslaicīgs lietus, vietām stipras pērkona lietusgāzes. Lēns vējš 1-5 m/s, negaisa laikā brāzmains. G.t. +19…+24°. pic.twitter.com/2e8tI91ikG — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 25, 2023

Завтра днем во многих местах соберутся дождевые и грозовые тучи, местами пройдут проливные дожди, также возможен град. Хотя ветер будет слабым, во время грозы в порывах он может достигать скорости 15-16 метров в секунду. Воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет слабым, во время грозы порывистым. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.