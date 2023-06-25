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Фото ⟩ В понедельник Латвию ждут проливные дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Edijs Pālens / LETA

В понедельник в Латвии возможны сильные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, также возможна гроза. Благодаря слабому ветру в некоторых районах сформируется туман. Температура воздуха понизится до +11...+16 градусов.

В Риге ночью ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер - слабый, температура воздуха в пределах +14...+16 градусов.

Завтра днем во многих местах соберутся дождевые и грозовые тучи, местами пройдут проливные дожди, также возможен град. Хотя ветер будет слабым, во время грозы в порывах он может достигать скорости 15-16 метров в секунду. Воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет слабым, во время грозы порывистым. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.

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