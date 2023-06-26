В понедельник пройдут дожди, ожидаются грозы

Ветер - преимущественно слабый. Самая сухая и солнечная погода ожидается на Курземском побережье, время от времени солнце будет выглядывать и в других регионах страны.

Максимальная температура воздуха составит +19...+24 градуса.

В Риге в первый день недели солнце иногда будет скрываться за тучами, возможны кратковременные дожди и гроза. Ветер - северный от слабого до умеренного, воздух прогреется до +22 градусов.

Галерея: Дождь в Латвии