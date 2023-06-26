В понедельник пройдут дожди, ожидаются грозы

В понедельник, 26 июня, во многих местах по всей Латвии пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильным дождем, а также град и сильные порывы ветра, прогнозируют синоптики.
Ветер - преимущественно слабый. Самая сухая и солнечная погода ожидается на Курземском побережье, время от времени солнце будет выглядывать и в других регионах страны.
Максимальная температура воздуха составит +19...+24 градуса.
В Риге в первый день недели солнце иногда будет скрываться за тучами, возможны кратковременные дожди и гроза. Ветер - северный от слабого до умеренного, воздух прогреется до +22 градусов.
Галерея: Дождь в Латвии
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