Куда ехать купаться? Во многих водоемах температура воды более +20 градусов

Температура воды в Лиелупе и Венте в понедельник утром, 26 июня, составляла +21...+23 градуса, на участке Даугавы от Белоруссии до Екабпилса была в пределах +20...+22 градуса, а у Плявиняс вода прогрелась до +24 градусов. Температура воды в Айвиексте достигает неполных +23 градусов, в Салаце она колеблется у отметки в +21 градус, а в Гауе температура воды в среднем составляет +19 градусов, у берегов в Царникаве даже +21 градус.

Температура воды в остальных реках Латвии в основном составляет +17...+22 градуса. В большинстве озер вода прогрелась до +20...+22 градусов.

Рано утром в понедельник температура морской воды в порту Скулте составляла +17,5 градусов, в Даугавгриве +19 градусов, в Мерсрагсе, Рое и Колке +20 градусов, а в портах Вентспилса и Лиепаи +17...+18 градусов.

Из-за ожидаемого во вторник восточного, юго-восточного ветра температура воды на морском побережье Латвии может снизиться. Самой теплой вода останется на Курземском побережье Рижского залива.

Уровень воды в реках незначительно колеблется, аналогичная ситуация сохранится и в дальнейшем, так как на этой неделе не прогнозируется сильных осадков на обширной территории.