Во вторник воздух прогреется до +25 градусов

До вечера понедельника во всех регионах страны действует объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о грозах, которые могут принести не только проливные дожди, но и сильные порывы ветра и град.

Синоптики прогнозируют, что к вечеру дождевые облака постепенно рассеются, и ночь на вторник пройдет без осадков. Ветер будет слабым, местами сгустится туман. Минимальная температура воздуха составит +8..+14 градусов.

Днем будет светить солнце, но облачность постепенно усилится. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Во вторник будет дуть преимущественно слабый юго-восточный ветер, температура воздуха составит +20..+25 градусов.

27 июня в Риге ожидается небольшая облачность, которая усилится во второй половине дня. Возможен кратковременный дождь, к вечеру вероятность осадков увеличится. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Минимальная температура ночью составит +13 градусов, в пригородах около +10 градусов; днем воздух прогреется до +24 градусов.