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В среду температура достигнет +26 градусов; местами раздастся гром

rus.tvnet.lv/LETA
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Рижский залив. Иллюстративное фото.
Рижский залив. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

В среду температура воздуха в Латвии повысится до +21...+26 градусов, прогнозируют синоптики.

Количество облаков будет переменным, местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Больше осадков выпадет во второй половине дня.

Будет дуть слабый ветер, во время грозы - порывистый. Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +10...+16 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +18 градусов.

В Риге в ближайшие сутки возможен кратковременный дождь, переменная облачность. Во второй половине дня слабый ветер сменится умеренным северным. Температура воздуха составит +16 градусов ночью и +24 градуса днем.

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