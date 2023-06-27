В среду температура достигнет +26 градусов; местами раздастся гром

В среду температура воздуха в Латвии повысится до +21...+26 градусов, прогнозируют синоптики.
Количество облаков будет переменным, местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Больше осадков выпадет во второй половине дня.
Будет дуть слабый ветер, во время грозы - порывистый. Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +10...+16 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +18 градусов.
В Риге в ближайшие сутки возможен кратковременный дождь, переменная облачность. Во второй половине дня слабый ветер сменится умеренным северным. Температура воздуха составит +16 градусов ночью и +24 градуса днем.
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