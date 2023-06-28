Синоптики о погоде в среду: тепло, дожди и грозы

Местами грозы, особенно во второй половине дня в восточной части страны, принесут проливной дождь и сильные порывы ветра.

На большей части страны будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +23..+26 градусов.

В Риге среда может пройти без осадков, слабый восточный ветер сменится умеренным северным, максимальная температура воздуха ожидается от +22 градусов на побережье залива до +25 градусов на юге города.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает о сохранении высокой пожароопасности в лесах, особенно в Видземе.

Галерея: Лето в Латвии