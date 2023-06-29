Погода на четверг: на побережье до +27 градусов, на востоке ожидается дождь

На большей части страны воздух прогреется до +24...+27 градусов, а во многих местах на побережье будет не теплее +21...+23 градусов.

Местами - в основном в восточных регионах - сформируются дождевые и грозовые облака, локально ожидаются проливные дожди и сильные порывы ветра. Преобладающим будет ветер северо-западного направления от слабого до умеренного.

В Риге прогнозируется ясная погода, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, максимальная температура воздуха составит от +22 градусов на севере Риги до +25 градусов в южной части города.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что во многих местах, особенно в Видземе, в лесах сохраняется очень высокая пожароопасность, поэтому действует оранжевое предупреждение.

Из-за жары и интенсивного ультрафиолетового излучения следует соблюдать осторожность при пребывании на солнце. Больше всего следует защищаться от солнца в период с 11:00 до 16:00 часов.