Температура воды в Юрмале находится около +18 градусов

В среду вечером температура воды поднялась до +19 градусов в Каугури, +20 градусов в Майори и +21 градуса в Булдури.

Рижское самоуправление сообщает, что температура воды в Вецаки составляет +19 градусов, в Даугавгриве и Вакарбулли +20 градусов. В зонах купания в Даугаве температура воды колеблется от +18 градусов на Румбуле до +21 градуса на Кипсале, а вода в Кишэзерсе и озере Бабелитис прогрелась до +21 и +23 градусов соответственно.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг в 9 часов температура воды в море составляла от +14 градусов в Вентспилсском порту до +22 градусов в Колке, в том числе +18 градусов в Даугавгриве.

В крупнейших реках и озерах температура воды утром в основном была не ниже +18...+23 градусов. Самая высокая температура воды днем в среду составила +26 градусов в Мусе под Бауской.