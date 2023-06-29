Будет жарко: прогноз погоды на пятницу

Погода будет в основном солнечной, но днем и вечером кое-где пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, а в ночь на пятницу местами - в основном в Курземе - образуется туман.

Ветер в основном будет дуть слабый с запада, северо-запада. Минимальная температура воздуха ночью составит +11..+15 градусов, на побережье до +18 градусов.

В последний день июня в Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, будет дуть слабый северо-западный ветер. Минимальная температура ночью составит от +13 градусов в пригородах до +18 градусов на севере Риги; днем воздух прогреется до +27 градусов, на море ожидается +23 градуса.

Уже сообщалось, что пятница будет самым теплым днем недели. Первые дни июля ожидаются более прохладными и ветреными, местами пройдут дожди.

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