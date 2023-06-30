Ночью и в воскресенье местами пройдут дожди

Синоптики прогнозируют, что больше осадков выпадет ночью и ранним утром в западной части страны, а в восточной части Латвии местами дождевые облака могут пройти мимо. В отдельных районах возможны обильный дождь и гроза.

Ожидается переменная облачность и западный ветер, ночью слабый, днем ветер усилится и в порывах достигнет скорости 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и утром понизится до +14...+18 градусов, местами в восточных районах - до +11...+13 градусов. Максимальная температура в первый день июля составит +19...+24 градуса.

В Риге в субботу утром пройдет кратковременный дождь, позже значительных осадков уже не ожидается, а облака будут чередоваться с солнцем. Ночью при слабом западном ветре столбики термометров опустятся до +17 градусов; днем будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +22...+23 градусов.