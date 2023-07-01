Дожди ожидаются в основном на востоке страны, местами возможны грозовые ливни. Западный ветер усилится в порывах до 10-15 метров в секунду.

В субботу станет прохладнее - температура воздуха не превысит +19...+24 градуса.

В Риге в первый день июля ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +22...+23 градуса.

В субботу утром восток Латвии пересекает холодный атмосферный фронт, а на севере Европы усиливается циклон, который в понедельник приведет к усилению ветра по всей стране.

Галерея: Фестиваль цветов