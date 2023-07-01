Синоптики предупреждают о сильном ветре в понедельник, возможны разрушения

В воскресенье, 2 июля, на западе и в центральных регионах страны порывы юго-западного ветра составят 13-18 метров в секунду, самая ветреная погода будет в Курземе. На западном побережье Курземе в ночь на понедельник скорость ветра может превысить 20 метров в секунду.

В понедельник, 3 июля, ветер будет бушевать по всей стране, а самые сильные порывы ожидаются в Курземе.

На большей части территории Латвии юго-западный ветер усилится до 16-21 метра в секунду, в Курземе во время грозы возможны порывы до 25 метров в секунду, также существует риск возникновения смерчей.

В теплое время года ветер такой силы в Латвии случается редко, но причиняет гораздо больший ущерб, так как деревья покрыты листвой.

18 июня 2016 года в Латвии были зафиксированы порывы ветра до 23 метров в секунду, и в этот день Государственная пожарно-спасательная служба получила 400 вызовов для устранения последствий ветра. Такого количества вызовов спасатели не получали даже во время зимних бурь, когда скорость ветра достигала 30 метров в секунду.

Ветер начнет стихать в понедельник вечером. Порывистый ветер возможен и следующие дни, но не такой сильный, как в понедельник.

Галерея: Берег моря