Ливни и грозы: прогноз синоптиков на воскресенье

С погодными условиями придется считаться участникам и зрителям шествия Праздника песни и танца, так как в Риге во второй половине дня возможен сильный дождь и гроза. Температура воздуха в столице в ночь на воскресенье опустится до +15 градусов, а днем не превысит +20 градусов. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду.

В других регионах страны температура ночью составит +10...+15 градусов, на побережье - до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

Ночью и утром в Курземе, а днем почти по всей стране ожидаются кратковременные дожди. Утром на побережье, а позже на западе и в центральных регионах юго-западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду.