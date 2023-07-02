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Фото ⟩ В воскресенье пройдут дожди, в Курземе усилится ветер

rus.tvnet.lv
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Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 2 июля, в Латвии будет преобладать облачность, временами ожидается дождь, местами ливни с грозами, прогнозируют синоптики.

В Курземе юго-западный ветер будет дуть в порывах до 13-18 метров в секунду, на востоке ожидается умеренный южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха не превысит +18...+22 градуса.

В Риге ожидается облачность, которая уменьшится к вечеру. Временами возможен дождь, во второй половине дня - грозовые ливни. Температура воздуха составит около +20 градусов.

Галерея: Дождь в Латвии

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