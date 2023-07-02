Фото ⟩ В воскресенье пройдут дожди, в Курземе усилится ветер

В Курземе юго-западный ветер будет дуть в порывах до 13-18 метров в секунду, на востоке ожидается умеренный южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха не превысит +18...+22 градуса.

В Риге ожидается облачность, которая уменьшится к вечеру. Временами возможен дождь, во второй половине дня - грозовые ливни. Температура воздуха составит около +20 градусов.

Галерея: Дождь в Латвии