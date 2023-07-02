В понедельник ожидается сильный ветер: возможны разрушения

Ночью скорость ветра в порывах составит 11-16 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. Утром и днем ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду, местами, в основном в Курземе и на северо-западе Видземе, до 24 метров в секунду.

День будет облачным, местами пройдут кратковременные дожди, в Курземе и на севере Видземе ожидаются интенсивные грозовые ливни, град и смерчи.

Температура воздуха ночью составит +11...+14 градусов, на побережье - до +16 градусов. Днем на солнце воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Риге в понедельник пройдут кратковременные дожди, временами будет светить солнце. Ночью ожидаются порывы южного, юго-западного ветра до 14 метров в секунду, а температура воздуха составит +14 градусов. Днем скорость ветра усилится до 19 метров в секунду, температура воздуха повысится до +20 градусов.