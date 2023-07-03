Прогноз погоды на понедельник: сильный ветер и дожди; жителей призывают быть осторожными

В понедельник юго-западный ветер в Латвии усилится порывами до 15-20 метров в секунду, местами - в основном в Курземе - ожидаются порывы до 21-24 метров в секунду, предупреждают синоптики.
Наиболее сильные порывы ожидаются во время дождя, местами возможны грозы с градом. Кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны, но местами выглянет и солнце.
Деревья могут ломаться на ветру, поэтому сегодня следует воздержаться от прогулок в лесах и парках, не парковать автомобили под деревьями. Нельзя купаться в море, также нежелательно купаться в других водоемах.
Температура воздуха повысится до +17...+20 градусов, в юго-восточных районах - до +21...+22 градусов.
В Риге временами ожидаются дожди, юго-западный ветер порывами до 19 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +19 градусов.
Погоду определяет большой циклон, находящийся в Скандинавии и Финляндии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!